Kreml bereitet Abkopplung vom globalen WWW vor

Betreiber müssen alles offenlegen: Zensurgefahr

Außerdem wurden die Betreiber aufgefordert, dem Ministerium eine Liste all ihrer öffentlichen Ressourcen zu übermitteln - inklusive Details, wo genau diese gehostet sind, also beim Unternehmen selbst, auf einem angemieteten Server im In- oder Ausland, oder bei einem Cloud-Dienstleister.