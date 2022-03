„Ich werde überall den Finger in die Wunde legen“

„OÖ Krone“:„Wenn wir unsere Fenster weit öffnen, können wir mit frischer Luft gemeinsam durchstarten.“ Dieser Satz stammt von Ihnen. Welcher Mief hat sich denn breitgemacht im Hause SPÖ?

Florian Koppler:Parteiarbeit hat sich in den vergangenen 20 Jahren verändert. Es ist jetzt an der Zeit, dass wir eine soziale Mitmachpartei werden. Wir müssen uns viel stärker mit der Zivilgesellschaft vernetzen. Mich fragen Leute in meinem Alter zurecht: Warum wird man eigentlich bei einer Partei Mitglied?