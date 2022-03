Marchfelds Ex-Sportchef: „Kam mir spanisch vor“

Robert Bencun, Ratko Buljic, Andreas Strapajevic, Marjan Markic sowie Goalie Philip Petermann zählten in der Saison 2019/2020 zu jenem Team, das in der Ostliga elf Partien in Folge ungeschlagen blieb, vor dem Corona-Abbruch an der Tabellenspitze lag. Dass das Quintett nun unter Verdacht steht, Spiele in der Drittklassigkeit manipuliert zu haben, als erste Konsequenz vom Verband weltweit gesperrt wurde, schockierte Marchfelds früheren Sportchef Matthias Kopica zutiefst: „Mit sowas konnte ja niemand rechnen. Im Nachhinein kommt dir das eine oder andere dann aber doch spanisch vor.“