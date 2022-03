Nach Raub in Innsbruck: Verdächtige ausgeforscht

Es war am 26. Februar gegen 23.30 Uhr: „Zwei vorerst unbekannte Täter raubten in Innsbruck an der Kreuzung Colingasse/Bürgerstraße einem 16-jährigen Österreicher einen niedrigen dreistelligen Eurobetrag“; heißt es seitens der Polizei. Dabei versetzte einer der Täter dem Opfer einen Faustschlag ins Gesicht, wodurch der 16-Jährige einen Kieferbruch erlitt.