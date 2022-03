Zwei unbeholfene Räuber bei Einbruch ertappt

Die beiden Angeklagten, 24 und 25 Jahre jung, kennen einander aus Jugendtagen. Geld war damals und ist heute noch ein Problem, weil nicht vorhanden. Also kam man auf die Idee mit dem Einbruch in ein Firmengelände in Wr. Neudorf (NÖ), wo man einen Tresor vermutete - und auch fand.