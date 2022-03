Abschiedstournee der Salzburger Erfolgself

Eine lockere Regenerationseinheit absolvierten die Salzburger gestern. Heute steht das Abschlusstraining in München an, morgen (21, live auf Sky) kämpfen die Bullen dann vor 25.000 Fans in der Allianz Arena gegen den FC Bayern um den Aufstieg ins Viertelfinale der Champions League. Trainer Matthias Jaissle kennt das Erfolgsrezept: „Die wenigen Räume, die wir von den Bayern bekommen, müssen wir effektiv bespielen.“