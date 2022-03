Osttiroler Alko-Lenker (17) flüchtete vor Polizei

Wilde Verfolgungsjagd am Sonntagvormittag im Lienzer Talboden! Kurz vor 9 Uhr fiel der Polizei in Lienz ein Pkw mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit in Fahrtrichtung Tristach auf. Am Steuer saß ein alkoholisierter 17-Jähriger ohne Führerschein. Bei seiner Flucht vor der Polizei überfuhr der Einheimische mehrere Sperrlinien.