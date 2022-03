Fiat belebt den Ulysse wieder - rein elektrisch

In der Ausstattungsvariante Lounge bietet der neue E-Ulysse optional die Möglichkeit, mit zwei bequemen Einzelsitzen im Fond zusammen mit einem komfortablen Klapptisch eine Art Wohnzimmer auf Rädern zu schaffen. Die besonders großen Einzelsitze mit integrierten Sicherheitsgurten und verstellbaren Armlehnen versprechen hohen Komfort. Sie lassen sich in der zweiten oder dritten Sitzreihe montieren - in der zweiten Sitzreihe auch gegen die Fahrtrichtung. Der doppelte Klapptisch stellt eine große Nutzfläche zur Verfügung und wird bei Nichtgebrauch zwischen den Einzelsitzen verstaut.