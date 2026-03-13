Erzürnter Fahrgast richtete Flinte auf Taxler

Preis sei schon im Vorfeld ausgemacht worden

„Es ging mir zu keinem Zeitpunkt darum, die Fahrt nicht zu bezahlen. Ich hatte ja genug Geld dabei. Aber ich wollte, dass er mir eine Rechnung gibt. Dann hätte ich den Spieß nämlich umgedreht und ihn wegen Wucher angezeigt“, rechtfertigt sich der nun vor Gericht stehende „John Wayne“. Außerdem sei er die Strecke schon sehr oft mit dem Taxi gefahren und hätte dafür nie mehr als 50 Euro bezahlt.