Neuer Gasthof belebt ganzen Berg im Maltatal

Damit ist ein gemeinsamer Lebenstraum in Erfüllung gegangen - Kerstin Illgner und Christian Tempel haben in der Ortschaft Kleinhattenberg im Maltatal ein altes Bauernhaus in einen urigen Gasthof verwandelt. Das auf knapp 1000 Höhenmetern gelegene Berglokal „da Graf“ soll für Einheimische sowie für Touristen ein besonders idyllischer Anziehungspunkt werden.