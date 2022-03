Schütz traf Politiker: „Rein private Abendessen“

Verhältnis zu Kurz und Co. „rein privater Natur“

Schütz wurde daraufhin unter anderem zu seinem Verhältnis zu Alt-Kanzler Sebastian Kurz, Ex-Finanzminister Gernot Blümel oder zum ehemaligen ÖBAG-Chef Thomas Schmid befragt. Er habe sie alle mehrmals getroffen, die Treffen seien aber privater Natur gewesen. Jedenfalls habe er mit ihnen niemals über die Beweisthemen, also über die Einflussnahme auf Beteiligungen des Bundes oder über die Beeinflussung von Ermittlungen gesprochen. Wer noch an den Treffen beteiligt war, beantwortete Schütz damit: „Wer meine Gäste sind, darüber möchte ich nicht coram publico Auskunft geben. Das waren private Treffen bei mir zuhause.“