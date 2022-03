U-Ausschuss wird mit Müller und Pilz fortgesetzt

Nachdem am Mittwoch zum Auftakt des ÖVP-U-Ausschusses Kanzler Karl Nehammer und C-Quadrat-Chef Alexander Schütz auf der Befragungsbank Platz nehmen mussten, geht es am Donnerstag mit Ex-Finanzminister Eduard Müller sowie dem ehemaligen Politiker und nunmehrigen Betreiber des Onlinemagazins „zackzack.at“, Peter Pilz, weiter. Die ÖVP kündigte bereits vor Beginn an, allfällige von diesem beigebrachte Beweismittel anfechten zu wollen.