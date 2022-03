Entscheidung zu Tesla-Fabrik bei Berlin am Freitag

Der Ministerpräsident des deutschen Bundeslandes Brandenburg, Dietmar Woidke, will am Freitag die Entscheidung zur Baugenehmigung für Teslas Autofabrik in Grünheide nahe Berlin bekannt geben. Das Genehmigungsverfahren stehe kurz vor dem Abschluss, hieß es in der am Donnerstag verschickten Presseeinladung.