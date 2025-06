Welche Weltmeisterin half hier bei der Heuernte?

Auch bei der Arbeit in der Landwirtschaft merkt man Veronika Aigner nicht an, dass sie seit der Geburt nur acht Prozent Sehfähigkeit hat. Sie arbeitet auf dem Bauernhof daheim am Eichberg in Gloggnitz mit großer Begeisterung mit. Ihre ganz große Liebe sind die Noriker-Pferde der Familie. Mit denen reitet sie am liebsten im Galopp.