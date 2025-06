Aktion gegen „K.-o.-Tropfen“ in ganz Österreich

Am Freitag ging der erste Tag des Donauinselfests erfolgreich über die Bühne. Noch bevor zu Milky Chance und Co. gefeiert und getanzt wurde, setzen Frauenministerin Eva-Maria Holzleitner und Wiens Vizebürgermeisterin und Frauenstadträtin Kathrin Gaál (beide SPÖ) vor Ort ein klares Zeichen gegen sexualisierte Gewalt in der Festival-Welt und im Nachtleben. Die in Wien bereits im Jahr 2018 eingeführte und mittlerweile auch in Clubs wie dem Volksgarten, oder dem U4 etablierte Initiative „Rettungsanker“ soll nach dem Donauinselfest gleich bundesweit Schule machen.