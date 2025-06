Steirischer Rallye-Opa tritt mit 75 Jahren kürzer

Am Sonntag steht wieder einmal ein Bergrallye-Rennen in der Steiermark auf dem Programm. Gefahren wird dabei in Gasen-Straßegg, veranstaltet wird die Tempo-Bolzerei von Legende Felix Pailer. Das wievielte Mal „Pailix“ bei so einem Rennen am Start steht, weiß wohl keiner mehr so genau. Fix: Sonntag ist für den Evergreen ein letztes Mal!