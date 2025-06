Dieser Olympiasieger schläft auf einer Parkbank

Wäre er nicht Snowboard-Olympiasieger, wäre er Radprofi. So ist Benjamin Karl beim Dolomitenmann seit Jahren als Mountainbiker gesetzt, fuhr das Race Around Austria – doch am Samstag startet der Wilhelmsburger in sein härtestes Rennrad-Abenteuer: „Monaco di Baviera“. Von München nach München. Allerdings über mindestens 1200 Kilometer und 23.000 Höhenmeter. Dafür ohne Quartier, nicht einmal mit Schlafsack!