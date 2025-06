Arnie musste neue Serie drei Mal selbst ansehen

Dann ruft Ralf: „Warte mal, was ist das denn?“

„Weil Ralfie nicht so gut Englisch spricht, fragt er mich ständig etwas“, erklärte Schwarzenegger. „Ich bin draußen am Arbeiten, sitze in meinem Stuhl neben der Feuerstelle. Dann ruft Ralf: ,Warte mal, was ist das denn? Wie bist du denn da unter Wasser geschwommen und dann dorthin? Wie hast du den Propeller gehalten?‘ Ich weiß nicht, wie ich ihm das erklären soll, also muss ich mir die Serie ein drittes Mal antun und ihm erklären, worum es da geht.“