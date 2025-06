Überdrüber-Tourismus

Und dieses Phänomen betrifft nicht nur touristische Hotspots wie Venedig oder unser malerisches Hallstatt. Es ist vielmehr nahezu flächendeckend feststellbar. Verschärfend kommt dazu die Neigung der Menschen, sich wie die Lemminge gemeinsam in großen Massen auf die Wanderung zu begeben. Etwa an verlängerten Wochenenden. Da gibt es Blockabfertigung auf der Tauernautobahn in Richtung Süden. Und von Wien ins sonnige Istrien, das man gemeinhin in knapp fünf Stunden erreicht, brauchen die geplagten Urlauber schon einmal an die zehn Stunden. Und am Ziel angekommen dann überfüllte Strände, überteuerte Gastronomie und Massen-Besäufnisse wie alljährlich zu Pfingsten in Lignano unter dem Motto „Tutto Gas“.