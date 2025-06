Kiewel kommt direkt aus dem Schutzraum ins Studio

Moderatorin lebt in Israel

Die Fernsehmoderatorin lebt seit 2017 mit ihrem Partner in Tel Aviv. In der Vergangenheit berichtete sie offen über die belastende Lage vor Ort. In einem Beitrag für die Jüdische Allgemeine beschrieb sie im Oktober 2023 nach den Hamas-Angriffen ihre Erfahrungen: „Ich sitze mit meinem Hund im Mamad, dem kleinen Schutzraum in meiner Wohnung. […] Beim hektischen Schließen der Metallfensterläden bemerke ich, dass meine Hände zittern. Es liegt am Klang der Sirene.“ Damals bangte sie tagelang um das Leben ihres Partners, der schließlich unversehrt zurückkehrte.