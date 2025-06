IT-Fehler legte neun Spitäler zwei Stunden „lahm“

Vom Systemausfall in den frühen Morgenstunden des Samstags waren alle Standorte der OÖ Gesundheitsholding – das Kepler Uniklinikum in Linz, das Salzkammergut Klinikum (Bad Ischl, Gmunden und Vöcklabruck), das Pyhrn-Eisenwurzen Klinikum (Steyr und Kirchdorf) sowie die Krankenhäuser in Freistadt, Rohrbach und Schärding – betroffen, wenn auch in unterschiedlichem Ausmaß.