Mehr als 800 Einwendungen gegen Tesla-Fabrik

Gegen den Bau der Tesla-Fabrik in Grünheide bei Berlin sind mehr als 800 Einwendungen von Bürgern und Organisationen eingegangen. Nach einer erneuten öffentlichen Auslegung der Pläne waren mit Ende der Frist vom 19. August 395 Einwendungen beim Brandenburger Landesamt für Umwelt eingegangen. In der ersten und zweiten Öffentlichkeitsbeteiligung seien bereits 414 Einwendungen eingegangen, teilte das deutsche Umweltministerium am Donnerstag mit.