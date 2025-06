Mo Salah ist 33 – und durchtrainierter denn je

Vertrag verlängert

Die Liverpool-Fans dürfen sich also auf einen bestens austrainierten Top-Stürmer freuen, der an der Operation Titelverteidigung mitarbeiten wird. Ob er überhaupt noch für Liverpool arbeiten und spielen würde, war gerade zu Jahresbeginn nicht so klar gewesen. Immer wieder wurde Salah etwa mit Saudi-Arabien in Verbindung gebracht. Im April dann das große Aufatmen: Liverpool verlängerte mit dem Super-Striker, der Ägypter bleibt.