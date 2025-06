Mehr als Hals & Höhe: „Wow!“-Fakten über Giraffen

Der menschliche Hals ist zwischen neun bis zwölf Zentimeter lang, der einer Hausmaus zwischen einen und 1,5 Zentimeter. Und der einer Giraffe kann sogar bis über zwei Meter lang werden. Dennoch sind alle drei quasi gleich: Sie haben – wie fast alle Säugetiere – nur sieben Halswirbel. Der Unterschied liegt also nicht in der Anzahl, sondern vielmehr in Größe und Form der einzelnen Wirbel.