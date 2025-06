Jeder Tag beginnt mit dem Weg zu „Starbucks“

Ziemlich überschaubar wirkt das Madison Hotel in Morristown im Bundesstaat New Jersey von außen. Von richtigem Luxus ist man hier weit entfernt – es gibt keinen Pool und keinen Garten. Trotzdem sind die Salzburger, die in ihren Trainingslagern gerne auf Fünf-Sterne-Ressorts setzen, während der Klub-WM dort untergebracht. Der Grund dafür liegt auf der Hand. Weil man im Trainingscenter der New York Red Bulls die Einheiten abhält, benötigten die Mozartstädter ein nahe gelegenes Hotel. Und die Auswahl in der Umgebung ist nicht besonders groß.