Internorm schafft Platz für Autos und Maschinen

Modernisierung in Traun

Im steirischen Lannach fließt Geld in ein Hochregallager und in eine neue Logistikhalle, in Traun wird vor allem in Maschinen und Anlagen investiert. Gesamt nimmt der Fensterhersteller heuer und in den nächsten zwei Jahren damit 165 Millionen Euro in die Hand. Zum Vergleich: Von 2012 bis 2021 war das gesamte Investitionspaket mit 168 Millionen Euro dotiert gewesen.