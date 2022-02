Beim Abbiegen übersehen: Pkw in Feld geschleudert

Der 67-jährige Osttiroler fuhr am Samstag gegen 9.25 Uhr im Gemeindegebiet von Ainet in die Felbertauern Straße ein, und übersah dabei einen Italiener (57), der mit seinem Pkw in Richtung Lienz unterwegs war. Es kam zur Kollision, wodurch sich das Fahrzeug des Italieners überschlug und erst in einem angrenzenden Feld zum Stillstand kam.