Hunderte Steirer zeigen Solidarität mit Ukraine

Auch vor dem Grazer Rathaus weht die Flagge der Ukraine - am Abend werden dann der Uhrturm und auch der Landhaushof in den Nationalfarben des angegriffenen Landes beleuchtet werden. Nach einer Schweigeminute für die bisherigen Opfer des Krieges und der ukrainischen Nationalhymne (Gänsehaut inklusive) gab es dann eine Reihe von Reden. „Putin will die Restaurierung der alten Sowjetunion - er wird nicht aufhören, wenn er mit der Ukraine fertig ist. Dessen sollten sich alle in Europa bewusst sein“, appellierte Maksym Kitsera. „Er will auch die baltischen Staaten zurück und ein neutrales Polen, will dass die NATO ihre Soldaten aus Rumänien und Bulgarien abzieht. Auch Österreich kann sich nicht mehr sicher fühlen - das ist die neue Realität in Europa“, ist er überzeugt. „Auch ihr könntet eines Tages aufwachen und russische Panzer stehen wenige Kilometer vor Wien oder Graz.“