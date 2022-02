Schloss leuchtet in blau-gelben Nationalfarben

Als weiteres Zeichen der Solidarität leuchtet seit Freitagabend das Schlossmuseum in Linz nun in den ukrainischen Nationalfarben blau und gelb. Das gaben das Land Oberösterreich und die Landes-Kultur GmbH bekannt.

Nachdem die Bundesländer bereits eine Soforthilfe in der Höhe von zwei Millionen Euro für die Ukraine zugesagt haben, wurde nun ein weiteres Unterstützungssignal mit den Menschen in der Ukraine gesetzt.