Corona in NÖ: Zwei Jahre eine echte Zumutung

Eines bleibt aber: Das unermessliche Leid, das Covid angerichtet hat. 2770 Personen - so viele Einwohner hat etwa Blindenmarkt im Bezirk Melk - sind an oder mit (so die statistische Erfassung) dem Virus gestorben. Dazu liegen aktuelle Details vor: Landessanitätsdirektorin Irmgard Lechner hat im „Krone“-Gespräch erklärt: „Etwa 75 Prozent davon sind tatsächlich an dem Virus verstorben.“ Alle diese Toten haben eine Geschichte, um jeden Einzelnen trauern Familie und Freunde. Hoffentlich wird jetzt bald wirklich alles besser