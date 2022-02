Wie ein Virus ganz Niederösterreich in Atem hält!

In Tagebüchern in der „Krone“ gewährten sie Einblicke in den harten Arbeitsalltag. „Danke an unsere Pfleger, die sich täglich für unsere Patienten aufopfern. Und Danke an die „Kronen Zeitung“, die ihnen als größte Tageszeitung eine wichtige Plattform gegeben hat“, erklärte der für die Spitäler zuständige Landesvize Stephan Pernkopf.