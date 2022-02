„Cousine und Cousin sind jetzt in der Armee“

Sängerin ist optimistisch

Die Sängerin fürchtet, dass der Angriff auf ihr Heimatland nur ein erster Schachzug war, ruft zur Solidarität auf. Mit anderen Ukrainern und Freunden aus Österreich ist sie bei Demonstrationen für den Frieden in ihrer Heimat. Die erste fand spontan vergangenen Samstag am Hauptplatz in Linz statt, eine weitere am Freitag im Linzer Volksgarten und für Samstag ist um 14 Uhr eine am Hauptplatz geplant. „Meine Landsleute werden bis zum letzten Blut kämpfen und am Ende gewinnen“, ist die Ukrainerin optimistisch, aber gleichzeitig voller Sorge um die Liebsten daheim.