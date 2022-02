Zukunft von Welpe „Max“ ist nach Tortur offen

„Wir müssen jetzt noch die weiteren Untersuchungen abwarten, aber es wirkt so, als würde es ihm besser gehen“, heißt es am Freitag aus dem Linzer Tierheim. Welpe „Max“ wurde am Mittwoch von einem Balkon eines Linzer Hochhauses gerettet, nachdem er tagelang bei eisiger Kälte in seinem eigenen Kot und Urin angekettet war, sich nicht einmal niederlegen konnte. Seine Besitzerin (28) war sauer, weil er Durchfall hatte und ihr das beim Verkauf nicht gesagt wurde. Sie wurde angezeigt.