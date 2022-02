Kleiner Hund tagelang auf Balkon angekettet

Zu einem schockierenden Einsatz in der Linzer Innenstadt wurde die ICARA-Tierrettung zur Unterstützung der Berufsfeuerwehr Linz und der Polizei am Mittwoch gerufen: Ein kleiner Schäferhund war seit mehreren Tagen an einem Balkon in einem Hochhaus angekettet, musste in seinem eigenen Kot und Urin stehen. Die Besitzerin rechtfertigte sich damit, dass er Durchfall habe.