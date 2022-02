Impfstoff von Novavax ab nächster Woche in Tirol

Bisher rund 3600 Personen vorgemerkt

Ab nächster Woche sind Impfungen mit „Nuvaxovid“ in den Impfzentren möglich. Niedergelassene Ärzte wurden bereits über die Bestellmöglichkeit informiert und werden ab 7. März beliefert. Bis dato haben sich rund 3600 Personen in Tirol für den Impfstoff vorgemerkt. „Auch für Personen ohne bisherige Vormerkung ist eine Terminbuchung selbstverständlich möglich“, heißt es seitens des Landes. Es stehe ausreichend Impfdosen zur Verfügung. „Für viele Menschen ist der Impfstoff von Novavax eine Alternative zu den bisher zur Verfügung stehenden Impfstoffen. Wir appellieren an sie alle, diese Möglichkeit für die Covid-Impfung nun wahrzunehmen und sich gegen das Coronavirus zu schützen. Denn Fakt ist: Die Impfung schützt sehr gut vor einem schweren Krankheitsverlauf, auch wenn eine Infektion mit dem Virus nicht ausgeschlossen werden kann“, ist Gesundheitslandesrätin Annette Leja überzeugt und betont: „Viele Menschen berichten, dass sie nach ihrer positiven Covid-Testung sehr froh um ihre Impfung waren und damit - auch bei Symptomen - dennoch weitestgehend Sicherheit hatten, die Erkrankung möglichst komplikationslos zu überstehen.“