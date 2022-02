Historische Rekorde im frühlingshaften Winter

Die kalte Jahreszeit endet zwar offiziell erst am 20. März. Eines lässt sich aber schon diagnostizieren: Der Winter 2021/22 wird zu den zehn wärmsten seit 225 Jahren zählen, seit Beginn der Aufzeichnungen. Ein Allzeitrekord wurde am 17.2. in Eisenstadt mit 21,1 Grad gemessen. So heiß war es in der Landeshauptstadt noch nie gewesen im Februar.