Tritt gegen Oberschenkel: Pferd wollte ausbüxen

Durch den Tritt eines Pferdes wurde ein 22-jähriger Lavantaler am Donnerstag um 09.10 Uhr auf einem landwirtschaftlichen Anwesen in der Stadtgemeinde St. Andrä verletzt. Das Tier wollte von seiner Koppel ausbüxen, was der 22-Jährige zu verhindern versuchte und sich dem Tier in den Weg stellte.