„80 Prozent sind Sport - und 20 Prozent sind Show“

Nach 25 Jahren gibt‘s am Urfahranermarktgelände ein Comeback des Wrestlings. Auch die Ursprünge des Catchens liegen auf Jahrmärkten: Im 19. Jahrhundert stieg es als Belustigung, Besucher versuchten, überlegene Athleten zu besiegen. Heute boomt der Schaukampfsport in Japan, Mexico und den USA, wo der Wiener Walter/Gunther einen Millionenvertrag hat. „Bei uns ging Wrestling zu Grunde, als Otto Wanz 1997 aufhörte“, so Michael Kovac, einer von vier Profis in Österreich, gesamt gibt’s 30 Aktive.