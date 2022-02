Slowakei hebt fast alle Corona-Beschränkungen auf

Auch Tschechien streicht fast alle Einschränkungen

Tschechien schafft in den nächsten Wochen ebenfalls fast alle verbleibenden Schutzmaßnahmen ab. Ab 1. März werden Großveranstaltungen und Feiern ohne Teilnehmerbegrenzung erlaubt. Vom 13. März an entfällt die generelle Maskenpflicht in Innenräumen, diese gilt dann nur noch für Bahn und Bus sowie in Gesundheits- und Pflegeeinrichtungen. Bei der Einreise gelten je nach Herkunftsland diverse Anmelde-, Test- und Nachweispflichten.