Drei Ministrantinnen von Mesner missbraucht

„10.000 Mosaiksteine ergeben ein vollständiges Bild“, so der vorsitzende Richter Norbert Hofer. Seit Jahren verhandelt er solche Fälle und weiß genau: Kinder, die so etwas erlebt haben, schildern Ekel und das Bedürfnis, sich die Hände zu waschen. So auch im Falle von drei Tiroler Ministrantinnen, damals im Volksschulalter.