Erdgas spielt beim Heizen noch (zu) große Rolle

Industrielle Abwärme nur halb so hoch wie in Graz

Laut Global 2000 sollte künftig vor allem die Nutzung von industrieller Abwärme stärker berücksichtigt werden. „Obwohl Linz als bedeutende Industriestadt hohe Potenziale aufweist, ist der Anteil industrieller Abwärme aktuell nur halb so hoch wie in Graz“, zeigt Klimasprecher Johannes Wahlmüller auf. Zu den Ambitionen der Stadt meint er: „Mit dem vom Bürgermeister ausgegebenen neuen Leitbild kann Linz eine positive Richtung einschlagen. Auch dass mit der Linz AG ein Klimaneutralitätskonzept erarbeitet werden soll, bietet die Chance für eine wirksame Strategie für den Fossil-Ausstieg. Denn die derzeit vorhandenen Programme reichen dazu bei weitem nicht aus.“