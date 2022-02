I: Arzt soll 63 Frauen sexuell genötigt haben

Bei den vorgetäuschten Behandlungen verging sich der Arzt demnach sexuell an den Patientinnen, ließ sich am Ende von ihnen bezahlen und filmte die Taten, wie Carabinieri und Staatsanwaltschaft in Catanzaro am Dienstag mitteilten. Anschließend speicherte er das Videomaterial in verschlüsselter Form auf seinen elektronischen Geräten, berichtet „Secolo d‘Italia“. Außerdem soll sich der Kardiologe der Kinderpornografie schuldig gemacht haben.