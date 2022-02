Das Ende der Nachkriegswelt

Auch die „Washington Post“ sieht mit Putins Wutrede die Nachkriegswelt und auch die Welt nach dem Kalten Krieg, so wie wir sie bisher gekannt haben, am Ende. Niemand weiß, was jetzt folgen wird. Die russische Zeitung „Kommersant“ bringt die vielleicht entscheidende Frage auf den Punkt. „Mit der Anerkennung der Unabhängigkeit der Volksrepubliken Donezk und Luhansk endet die Ukraine-Krise nicht, sondern geht in einen neue, vielleicht sogar noch zugespitztere Phase.