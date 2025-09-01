Nach 5500 Höhenmeter: Doppelsieg für Österreich

Entscheidung am Timmelsjoch

Bei den Männern fiel die Entscheidung erneut am berühmten Timmelsjoch. Am Anstieg startete der Tiroler Lokalmatador Daniel Federspiel die entscheidende Attacke aus der Verfolgergruppe. Mit einer unglaublichen Energieleistung konnte er noch vor der Ankunft am Timmelsjoch die Führung übernehmen und erreichte mit einer herausragenden Zeit von 6:48:55.8, nur knapp hinter dem Streckenrekord von 2019, das Ziel in Sölden. Auf der letzten Abfahrt bis ins Ziel entbrannte ein Dreikampf um die Plätze zwei und drei. Die Entscheidung fiel in einem Sprint vor der Ziellinie, bei dem sich der Tiroler Jonas Holzknecht mit einer Zeit von 6:52:26.4 durchsetzte und den zweiten Platz belegte. Knapp dahinter wurde der Schweizer Matthias Reutimann Dritter, während sich der Deutsche Andreas Isele mit dem undankbaren vierten Platz begnügen musste.