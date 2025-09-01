Reinhold Messner heiratete Ehefrau zum zweiten Mal

Messner lebt mit seiner 45 Jahre alten Frau in Südtirol, wo sich beide heimisch fühlen – ebenso wie in Indien, wie der Bergsteiger weiter schreibt. Da habe sie die „Bescheidenheit und Kultur tief beeindruckt“. Die beiden sind seit 2019 ein Paar und hatten nach eineinhalb Jahren Beziehung geheiratet.