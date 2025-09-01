Reinhold Messner heiratete Ehefrau zum zweiten Mal

Extrembergsteiger Reinhold Messner und seine Frau Diane haben sich ein zweites Mal das Jawort gegeben. Wie der 80-Jährige auf Instagram seinen Hunderttausenden Followern mitteilte, fand die Zeremonie in Indien statt.
„Es war magisch, mystisch. Nur wir beide. Denn zusammen, in der Einsamkeit, sind wir am besten“, hielt Messner fest.
„Nur wir beide, Seite an Seite“
„Wir genießen die Gesellschaft anderer Menschen. Aber manchmal reduziert sich das Leben auf seine reinste Form: nur wir beide, Seite an Seite, stärker als die Welt um uns herum“, verlautete Messner.
Sehen Sie hier das Posting von Reinhold Messner:
Auf dem veröffentlichten Foto ist das Paar in weißen Hemden zu sehen, wie es sich liebevoll in die Augen schaut.
Messner lebt mit seiner 45 Jahre alten Frau in Südtirol, wo sich beide heimisch fühlen – ebenso wie in Indien, wie der Bergsteiger weiter schreibt. Da habe sie die „Bescheidenheit und Kultur tief beeindruckt“. Die beiden sind seit 2019 ein Paar und hatten nach eineinhalb Jahren Beziehung geheiratet.
Kommentare
