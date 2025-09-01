Vorteilswelt
Aber nicht nur das

Gegner angespuckt! Skandal-Profi schlägt wieder zu

Fußball International
01.09.2025 07:47
Luis Suarez (Mitte) hat seiner sportlichen Vita den nächsten Skandal hinzugefügt.
Luis Suarez (Mitte) hat seiner sportlichen Vita den nächsten Skandal hinzugefügt.(Bild: AP/Stephen Brashear)

Inter Miami hat das Finale des Leagues-Cups gegen die Seattle Sounders verloren – und Luiz Suarez mal wieder seine Manieren und seine Beherrschung. Der für seine Skandale bereits bekannte Routinier soll einen Mitarbeiter der Sounders angespuckt haben. Zuvor soll er schon einen Gegenspieler gewürgt haben. 

0 Kommentare

Sportlich war es für Miami mit Superstar Lionel Messi ohnehin ein enttäuschender Abend. Gegen Seattle verlor man das Cup-Finale mit 0:3 und verpasste die große Chance auf den Titel. Aufregung herrschte aber vor allem rund um Suarez. 

Nach Schlusspfiff kam es zu hitzigen Szenen. Spieler und Verantwortliche gerieten auf dem Rasen aneinander. Ein Video, das auf X verbreitet wurde, zeigt, wie Suarez dabei einem Mitarbeiter der Sounders ins Gesicht spuckt. Einige Spieler schritten ein und sorgten wieder für Ruhe. 

Auch Gegenspieler gewürgt?
„Leider wird das etwas von der Aufmerksamkeit von der großartigen Leistung der Seattle Sounders ablenken“, zeigte sich Sounders-Coach Brian Schmetzer enttäuscht. Allerdings würde er keinen Groll hegen. „Ihre Spieler waren frustriert, und das führte zu einigen Vorfällen auf dem Spielfeld, die dort nicht passieren sollten.“

Doch kurz nach dem Spiel gab es noch eine neue Anschuldigung gegen Suarez. Offenbar hat der 38-Jährige vor seinem Spuck-Angriff, bereits Sounders-Kicker Obed Vargas gewürgt haben. „Niemand mag solche Aktionen am Ende eines Spiels, aber wenn es eine Reaktion gibt, könnte es vielleicht eine Provokation gegeben haben“, kommentierte Inter-Miami-Trainer Javier Mascherano die Situation.

Ob die Aktion noch Folgen für den Routinier aus Uruguay haben wird, ist derzeit noch offen. Es ist aber nicht das erste Mal, dass Suarez für einen Skandal sorgt. Immerhin ist er auch heute noch als „Beißer“ bekannt ... 

