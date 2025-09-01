Gegner angespuckt! Skandal-Profi schlägt wieder zu

Doch kurz nach dem Spiel gab es noch eine neue Anschuldigung gegen Suarez. Offenbar hat der 38-Jährige vor seinem Spuck-Angriff, bereits Sounders-Kicker Obed Vargas gewürgt haben. „Niemand mag solche Aktionen am Ende eines Spiels, aber wenn es eine Reaktion gibt, könnte es vielleicht eine Provokation gegeben haben“, kommentierte Inter-Miami-Trainer Javier Mascherano die Situation.