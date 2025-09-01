Vorteilswelt
Pkw in Vollbrand

Kollision mit Baum: Mann (40) stirbt am Unfallort

Niederösterreich
01.09.2025 09:05
Ein 40-Jähriger ist am Sonntag bei einem Verkehrsunfall in Bad Vöslau (Bezirk Baden) ums Leben ...
Ein 40-Jähriger ist am Sonntag bei einem Verkehrsunfall in Bad Vöslau (Bezirk Baden) ums Leben gekommen.(Bild: FF Großau)

Ein 40-jähriger Niederösterreicher ist am Sonntagmittag bei einem Verkehrsunfall in Bad Vöslau (Bezirk Baden) ums Leben gekommen. Der Pkw des Mannes dürfte gegen einen am rechten Fahrbahnrand befindlichen Baum geprallt und sich dadurch entzündet haben, berichtete die Polizei am Montag. 

Der Wagen stand bereits in Vollbrand, als die Einsatzkräfte am Unfallort auf der B212 eintrafen. Drei Feuerwehren rückten laut Angaben des Bezirkskommandos Baden zur Unfallstelle aus. Leider konnte der Niederösterreicher nur noch tot aus dem Fahrzeug geborgen werden.

Zitat Icon

Als wir nur kurze Zeit nach Alarmierung vor Ort eintrafen, stand der Pkw bereits in Vollbrand.

Einsatzleiter Johannes Rauscher

Ersthelfer hatten noch vergebens versucht, den Lenker aus dem total deformierten Unfallwagen zu ...
Ersthelfer hatten noch vergebens versucht, den Lenker aus dem total deformierten Unfallwagen zu befreien.(Bild: FF Großau)

Demolierter Pkw erschwerte Bergung
„Mehrere Ersthelfer hatten noch zuvor vergebens versucht, den Lenker aus dem total deformierten Unfallwagen zu befreien und bekämpften mit Feuerlöschern den Brand“, sagte Einsatzleiter Johannes Rauscher. Feuerwehrleute gingen in der Folge unter Atemschutz vor und löschten die Flammen, für den Pkw-Lenker kam aber jede Hilfe zu spät. 

Niederösterreich

