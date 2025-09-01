Kollision mit Baum: Mann (40) stirbt am Unfallort

Demolierter Pkw erschwerte Bergung

„Mehrere Ersthelfer hatten noch zuvor vergebens versucht, den Lenker aus dem total deformierten Unfallwagen zu befreien und bekämpften mit Feuerlöschern den Brand“, sagte Einsatzleiter Johannes Rauscher. Feuerwehrleute gingen in der Folge unter Atemschutz vor und löschten die Flammen, für den Pkw-Lenker kam aber jede Hilfe zu spät.