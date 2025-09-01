Vorteilswelt
Spielsüchtiger bestahl Freunde: 500.000 Euro Beute

Steiermark
01.09.2025 09:08
Der Verdächtige soll Gold und Schmuck anschließend zu Geld gemacht haben (Symbolbild).
Der Verdächtige soll Gold und Schmuck anschließend zu Geld gemacht haben (Symbolbild).(Bild: dpa/Uli Deck (Symbolbild))

Um seine Spielsucht und seinen luxuriösen Lebensstil zu finanzieren, soll ein 29-Jähriger enge Freunde jahrelang bestohlen haben. Schmuck, Goldmünzen und Co. verkaufte er weiter und ergatterte so eine halbe Million Euro. Jetzt wurde der Verdächtige festgenommen.

Ermittler des Landeskriminalamts Steiermark sind einem besonders dreisten Dieb auf die Schliche gekommen. Der 29-jährige Nordmazedonier dürfte zwischen 2016 und 2024 zwei ihm bekannte Opfer um über 500.000 Euro bestohlen haben. Nun klickten für ihn die Handschellen.

Vertrauensverhältnis ausgenutzt
Aber von Anfang an: Eines der Opfer erstattete im November 2024 Anzeige, weil Goldmünzen und Schmuck aus dessen Haus verschwunden waren. Erste Erkenntnisse ergaben, dass der 29-Jährige während Reinigungs- und Hilfsarbeiten diese Wertgegenstände gestohlen haben dürfte. Besonders frech: Der Verdächtige und das Opfer hegten eine jahrelange Freundschaft!

Ermittlungen führten zu weiterem Opfer
Doch das soll es nicht gewesen sein. Die Ermittlungen führten zu einer weiteren betroffenen Person – auch sie soll den Mann seit vielen Jahren gekannt haben. Durch mehrere Einbruchsdiebstähle soll der 29-Jährige auch bei ihr Goldmünzen und Schmuck gestohlen haben. Im Februar 2025 soll er dann auch noch einen Einschleichdiebstahl in einem Wohnhaus in Seiersberg begangen haben. Mehrere Fahrräder ließ er mitgehen. Er wurde schließlich festgenommen und in die Justizanstalt Graz-Jakomini gebracht.

Luxusleben und Spielsucht finanziert
Man fand heraus, dass er die gestohlenen Goldmünzen sowie den erbeuteten Schmuck an Edelmetallhändler und Juweliere in Graz und Wien verkauft hat. Darunter auch ein Ehrenring des Landes Steiermark! Edelmetallhändler sind nicht verpflichtet, Herkunftsnachweise der angekauften Gegenstände zu prüfen. Mit den Einkünften aus dem Verkauf der gestohlenen Gegenstände dürfte sich der Nordmazedonier sowohl seine schwere Spielsucht als auch einen luxuriösen Lebensstil finanziert haben.

