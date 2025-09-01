Spielsüchtiger bestahl Freunde: 500.000 Euro Beute

Um seine Spielsucht und seinen luxuriösen Lebensstil zu finanzieren, soll ein 29-Jähriger enge Freunde jahrelang bestohlen haben. Schmuck, Goldmünzen und Co. verkaufte er weiter und ergatterte so eine halbe Million Euro. Jetzt wurde der Verdächtige festgenommen.
Ermittler des Landeskriminalamts Steiermark sind einem besonders dreisten Dieb auf die Schliche gekommen. Der 29-jährige Nordmazedonier dürfte zwischen 2016 und 2024 zwei ihm bekannte Opfer um über 500.000 Euro bestohlen haben. Nun klickten für ihn die Handschellen.
Vertrauensverhältnis ausgenutzt
Aber von Anfang an: Eines der Opfer erstattete im November 2024 Anzeige, weil Goldmünzen und Schmuck aus dessen Haus verschwunden waren. Erste Erkenntnisse ergaben, dass der 29-Jährige während Reinigungs- und Hilfsarbeiten diese Wertgegenstände gestohlen haben dürfte. Besonders frech: Der Verdächtige und das Opfer hegten eine jahrelange Freundschaft!
Ermittlungen führten zu weiterem Opfer
Doch das soll es nicht gewesen sein. Die Ermittlungen führten zu einer weiteren betroffenen Person – auch sie soll den Mann seit vielen Jahren gekannt haben. Durch mehrere Einbruchsdiebstähle soll der 29-Jährige auch bei ihr Goldmünzen und Schmuck gestohlen haben. Im Februar 2025 soll er dann auch noch einen Einschleichdiebstahl in einem Wohnhaus in Seiersberg begangen haben. Mehrere Fahrräder ließ er mitgehen. Er wurde schließlich festgenommen und in die Justizanstalt Graz-Jakomini gebracht.
Luxusleben und Spielsucht finanziert
Man fand heraus, dass er die gestohlenen Goldmünzen sowie den erbeuteten Schmuck an Edelmetallhändler und Juweliere in Graz und Wien verkauft hat. Darunter auch ein Ehrenring des Landes Steiermark! Edelmetallhändler sind nicht verpflichtet, Herkunftsnachweise der angekauften Gegenstände zu prüfen. Mit den Einkünften aus dem Verkauf der gestohlenen Gegenstände dürfte sich der Nordmazedonier sowohl seine schwere Spielsucht als auch einen luxuriösen Lebensstil finanziert haben.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.