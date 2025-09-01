Spielsüchtiger bestahl Freunde: 500.000 Euro Beute

Ermittlungen führten zu weiterem Opfer

Doch das soll es nicht gewesen sein. Die Ermittlungen führten zu einer weiteren betroffenen Person – auch sie soll den Mann seit vielen Jahren gekannt haben. Durch mehrere Einbruchsdiebstähle soll der 29-Jährige auch bei ihr Goldmünzen und Schmuck gestohlen haben. Im Februar 2025 soll er dann auch noch einen Einschleichdiebstahl in einem Wohnhaus in Seiersberg begangen haben. Mehrere Fahrräder ließ er mitgehen. Er wurde schließlich festgenommen und in die Justizanstalt Graz-Jakomini gebracht.