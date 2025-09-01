145 Mio. €! Dieser Transfer sprengt alle Rekorde

Dieser Transfer sprengt auf der britischen Insel alle Rekorde: Newcastle-Stürmer Alexander Isak steht kurz vor der Unterschrift beim FC Liverpool. Die beiden Premier-League-Vereine haben sich geeinigt, die Ablösesumme liegt bei rund 145 (!) Millionen Euro.
Nach einem wochenlangen Theater rund um die Zukunft von Alexander Isak geht der Deal nun doch über die Bühne. Newcastle United wollte den 25-jährigen Schweden erst nicht ziehen lassen, daraufhin rechnete der Star-Angreifer mit seinem eigenen Klub ab. Man habe sich nicht an Versprechen gehalten, beklagte Isak.
Die Details zum Deal
Doch nun die Wende: Isak wird am Montag den Medizincheck in Liverpool absolvieren und einen Sechsjahresvertrag bei den „Reds“ unterschrieben. Auch, weil Newcastle bereits einen Ersatzmann gefunden hat: Der Klub hatte sich zuvor die Dienste von Stuttgart-Stürmer Nick Woltemade für 90 Millionen Euro gesichert.
145 Millionen Euro – Liverpool greift für Isak richtig tief in die Tasche. Der Knipser avanciert zum teuersten Transfer in der Premier-League-Geschichte. Unglaublich, aber wahr: Liverpool hat damit in diesem Transfer-Sommer bereits eine halbe Milliarde ausgegeben. Verrückt!
