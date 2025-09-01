Vorteilswelt
Am letzten Drücker

145 Mio. €! Dieser Transfer sprengt alle Rekorde

Fußball International
01.09.2025 09:02
Alexander Isak wechselt nun doch zum FC Liverpool.
Alexander Isak wechselt nun doch zum FC Liverpool.(Bild: AP/Owen Humphreys)

Dieser Transfer sprengt auf der britischen Insel alle Rekorde: Newcastle-Stürmer Alexander Isak steht kurz vor der Unterschrift beim FC Liverpool. Die beiden Premier-League-Vereine haben sich geeinigt, die Ablösesumme liegt bei rund 145 (!) Millionen Euro.

0 Kommentare

Nach einem wochenlangen Theater rund um die Zukunft von Alexander Isak geht der Deal nun doch über die Bühne. Newcastle United wollte den 25-jährigen Schweden erst nicht ziehen lassen, daraufhin rechnete der Star-Angreifer mit seinem eigenen Klub ab. Man habe sich nicht an Versprechen gehalten, beklagte Isak.

Lesen Sie auch:
Alexander Isak will einen Wechsel erzwingen.
Knallharte Abrechnung
Transfer-Zoff eskaliert: „Habe lange geschwiegen!“
20.08.2025

Die Details zum Deal
Doch nun die Wende: Isak wird am Montag den Medizincheck in Liverpool absolvieren und einen Sechsjahresvertrag bei den „Reds“ unterschrieben. Auch, weil Newcastle bereits einen Ersatzmann gefunden hat: Der Klub hatte sich zuvor die Dienste von Stuttgart-Stürmer Nick Woltemade für 90 Millionen Euro gesichert.

145 Millionen Euro – Liverpool greift für Isak richtig tief in die Tasche. Der Knipser avanciert zum teuersten Transfer in der Premier-League-Geschichte. Unglaublich, aber wahr: Liverpool hat damit in diesem Transfer-Sommer bereits eine halbe Milliarde ausgegeben. Verrückt!

