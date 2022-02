Ukraine-Konflikt: Kickl gegen Russland-Sanktionen

Blaue Kritik an der Ukraine

Und auch in der aktuellen Ukraine-Krise wollen es sich die Freiheitlichen scheinbar nicht mit dem russischen Bären verscherzen. „Es ist nie nur eine Seite schuld - beide Seiten haben ihren Anteil daran. Die NATO rüstet genauso auf wie die russische Seite. Es ist im Übrigen auch nicht deeskalierend, wenn der ukrainische Präsident Selenskyj anordnet, dass die russische Sprache nicht mehr verwendet werden darf“, kritisierte FPÖ-Außenpolitiksprecher Axel Kassegger am Dienstag in einer Aussendung.